Anna-Maria Herren platzt der Kragen. Im April 2021 musste ihre Familie einen schweren Verlust verkraften: Ihr Bruder Willi Herren starb im Alter von gerade einmal 45 Jahren. Die 58-Jährige schrieb daraufhin ein Buch über ihn mit dem Titel "Meine Herren", was seit Anfang April auch offiziell im Handel erhältlich ist. Doch jetzt wurde der Verkauf des Werkes per Anwaltsschreiben plötzlich gestoppt: Der Grund? Willis Name gilt als geschützte Wortmarke, die nicht einfach so verwendet werden darf. Anna-Maria vermutet, dass ihre Schwägerin Jasmin (43) dahintersteckt!

Im Interview mit RTL erhob Willis Schwester nun schwere Vorwürfe gegen die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin. Anna-Maria, deren Spitzname Annemie lautet, sei sich nämlich sicher, dass ihre Schwägerin damit zu tun hat. "Jetzt passt das Jasmin nicht und ich soll das wieder vom Markt holen? Ich habe keine Worte dafür. Die will mir immer alles nehmen", wetterte sie gegen Jasmin und fügte total traurig hinzu: "Sie versucht mich kaputtzumachen – alles, was ich mache."

Die Schlagersängerin selbst hatte sich ebenfalls bereits dazu geäußert. Im Bild-Interview stellte sie klar, dass sie überhaupt nichts mit dem Verkaufsstopp zu tun habe. "Mich persönlich interessiert es nicht, ob Annemie Herren Bücher schreibt oder nicht", stellte sie klar und fügte hinzu: "Aber für sie dürfte es keine Überraschung gewesen sein, da ihrem Verlag schon mal ein Buch über Willi Herren verboten wurde."

