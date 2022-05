Hat A$AP Rocky (33) etwa um Rihannas (34) Hand angehalten? Anfang des Jahres machte die Sängerin bekannt, dass sie und der Rapper ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Seither gibt es immer wieder Gerüchte darüber, dass sich die werdenden Eltern verlobt haben oder sogar bereits vor den Traualtar getreten sind. Doch bisher bestätigten die Sängerin und ihr Partner das nicht. Nun veröffentlichte A$AP das Musikvideo zu seinem neuen Song und brachte die Gerüchteküche damit erneut zum Brodeln: Aufgrund einer Hochzeitsszene vermuten Fans, dass sich das Paar getraut hat.

In dem Clip zu seinem Lied "D.M.B." ist neben dem Musiker auch die "Love on the Brain"-Interpretin zu sehen. Den Fans stach beim Betrachten eine Szene jedoch besonders ins Auge: Gegen Ende des Videos trat Rihanna dem Vater ihres ungeborenen Kindes in einem roten Brautkleid mit Schleier entgegen. Als der 33-Jährige seine Freundin anlächelte, blitzten Grillz mit der Aufschrift "Heirate mich" aus seinem Mund hervor. Die Unternehmerin antwortete darauf mit einem Lächeln – und auch sie trug Zahnschmuck mit einer Aufschrift. "Ja, ich will", war darauf zu lesen. Will das Paar damit etwa andeuten, dass es sich das Jawort gegeben hat?

Aber nicht nur die Hochzeitsszene sorgte für Aufsehen. Auch der Songtext ließ die Anhänger der Musiker aufhorchen. In einer Zeile rappt A$AP: "Ich schlage meine Frau nicht, ich brauche meine Frau." Es scheint, als würde er damit gegen Chris Brown (33) austeilen, der damals an Rihanna häusliche Gewalt ausgeübt hatte.

Musikvideo: "A$AP Rocky" mit "D.M.B." A$AP Rocky im Musikvideo zu "D.M.B."

Musikvideo: "A$AP Rocky" mit "D.M.B." Rihanna in A$AP Rockys Musikvideo zu "D.M.B"

Getty Images Rihanna und Chris Brown im Dezember 2008

