Die Anzeichen verdichten sich, dass Rihanna (34) und ihr Partner A$AP Rocky (33) sich verlobt haben könnten! Im Moment erwarten die Sängerin und der Rapper ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Die "Diamonds"-Interpretin befindet sich derzeit im letzten Drittel ihrer Schwangerschaft und steht somit schon kurz vor der Geburt. Nun wurde die Musikerin mit einem XXL-Klunker an ihrem linken Ringfinger gesichtet – geht es für Rihanna und A$AP direkt nach der Geburt vor den Traualtar?

Am Montag wurde die 34-Jährige auf dem Parkplatz eines Shoppingcenters in Los Angeles von Paparazzi abgelichtet. Die Aufnahmen, die Hollywood Life vorliegen, zeigen eine entspannte Riri mit einer Cappy, einem lockern Print-Shirt, einer Mom-Jeans und cremefarbenen Puschel-Schlappen. Doch den Fotografen fiel ein ganz anderes Detail ins Auge: Am Ringfinger ihrer linken Hand prangte ein fetter Goldring mit weißem XXL-Edelstein, womöglich ein Diamant. Ob A$AP ihr vielleicht längst die Frage aller Fragen gestellt hat?

Bereits im Januar hatte eine Quelle aus dem Umfeld des Paares Hollywood Life verraten, dass eine Verlobung täglich ins Haus stehen könnte: "Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis er ihr einen Antrag macht", hatte der Insider damals erklärt. Was glaubt ihr: Sind Rihanna und A$AP Rocky bereits verlobt? Stimmt ab.

Sipa Press / ActionPress Rihanna im März 2022

Getty Images A$AP Rocky und Rihanna im Februar 2022

KCS Presse / MEGA Rihanna im Februar 2022

