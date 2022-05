Marc Terenzi (43) erinnert sich an schwere Zeiten. Der Musiker schaffte in seinen frühen Zwanzigern den Durchbruch mit der Boyband Natural. Anschließend führte der US-Amerikaner ein wildes Leben als Rockstar, tourte um die Welt und schaffte es immer wieder in die Charts. Doch der Erfolg hatte auch seine Schattenseiten: Marc trank, feierte und nahm Drogen – dieser Lebensstil kostete ihn fast das Leben!

In der Auftaktfolge der neuen TV-Show Club der guten Laune sprach der Sänger offen über seine früheren Probleme. Schon als Jugendlicher habe er Rockstar werden wollen. "Aber es geht nicht für immer so. Jeden Tag auf Tournee, jeden Tag saufen, feiern, Party. Ich bin eigentlich überrascht, dass ich nicht gestorben bin. Ich war wirklich außer Kontrolle!", erklärte er. Marc fügte hinzu: "Mein Tag hat mit zwei Flaschen Wodka angefangen, jeden Tag. Ich habe auch Drogen genommen."

Eines Tages habe Marc aber begriffen, dass es so nicht weitergehen kann: "Es ist nie zu spät, alles zu ändern!" Seit über zweieinhalb Jahren habe er inzwischen keinen Alkohol mehr getrunken und ernähre sich gesund: "Ich genieße mein Leben."

"Club der guten Laune" ab dem 4. Mai 2022 immer mittwochs um 20:15 Uhr in Sat.1 und auf Joyn.

SAT.1 / Julian Essink Marc Terenzi, "Club der guten Laune"-Teilnehmer

Instagram / marc_terenzi Marc Terenzi, März 2022

Instagram / marc_terenzi Marc Terenzi im September 2020

