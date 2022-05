Ein Let's Dance-Star konnte Amira Pochers (29) Herz erweichen! Die Frau von Oliver Pocher (44) hat sich mit Massimo Sinató (41) ins Viertelfinale der RTL-Show getanzt. Im Vergleich zu vielen anderen Teilnehmern ist Amira aber nicht ganz so eng mit ihren TV-Kollegen. Die Moderatorin hatte bereits betont, dass es ihr nicht besonders wichtig sei, in der "Let's Dance"-Zeit neue Freundschaften zu schließen. Mit einer Promidame versteht sich die gebürtige Österreicherin aber doch ziemlich gut: Amira und Schauspielerin Sarah Mangione (31) sind quasi unzertrennlich.

"Eine 'Let's Dance'-Freundschaft ist da schon entstanden", gaben die beiden im Gespräch mit RTL zu. Für Sarah sei die Dunkelhaarige ein echtes Vorbild – denn sie bewundere ganz viele Seiten an ihr. Auch Amira ist von der Deutsch-Italienerin ganz begeistert. "Sarah ist eine Kämpferin", betonte sie. Obwohl sich die zwei in vielerlei Hinsicht unterscheiden, haben sie laut der 29-Jährigen auch eine Gemeinsamkeit. "Wenn wir die elegantesten Kleider anhaben – in der Choreografie sieht es vielleicht manchmal elegant aus, aber in den Zwischenbewegungen kommt der Trampel raus", erzählte Amira lachend.

Die Tanzpartnerin von Massimo ist aber nicht die Einzige, die sich mit Sarah ganz blendend versteht. Auch Comedian Bastian Bielendorfer (37), der mit Ekaterina Leonova (35) in der vergangenen Folge das Feld räumen musste, schwärmt von seinem guten Verhältnis zu der gebürtigen Wolfsburgerin: "Wir haben uns von Anfang an gut verstanden."

Amira Pocher, Moderatorin

Die Promidamen bei "Let's Dance"

Bastian Bielendorfer, "Let's Dance"-Kandidat

