Wie gut verstehen die Let's Dance-Stars sich eigentlich backstage? Die neueste Staffel der beliebten Tanzshow ist im vollen Gange. Sieben Promis und ihre Profis sind noch im Rennen um den Titel "Dancing Star 2022" – darunter Musiker Mike Singer (22), Sportler Mathias Mester (35) und Ninja Warrior Germany-Star René Casselly (25). Im Netz sieht man die Teilnehmer während der Drehpausen oft miteinander herumalbern. Doch sie bleibt lieber für sich: Amira Pocher (29) ist bei "Let's Dance" nicht zwingend auf der Suche nach Freundschaften!

Mit Gala sprach die Moderatorin über die Konkurrenz in der RTL-Sendung. "Ich spüre noch keinen Konkurrenzdruck. Man sagt, dass das eher ab dem Viertelfinale passiert. Also noch ist es unter allen – soweit ich das beurteilen kann – ein sehr harmonisches Miteinander", betonte die Frau von Oliver Pocher (44). "Ich bin aber auch nicht in der Clique, bin nicht im benachbarten Hotel untergekommen, frühstücke nicht mit ihnen oder sitze an der Bar, sondern fahre direkt nach Hause." Das führt natürlich dazu, dass die Kölnerin nicht immer alles mitbekommt: "Die haben auch schon Insider, die ich nicht mehr verstehe."

Das bedeutet aber nicht, dass Amira grundsätzlich ein Problem mit ihren Mitstreitern hat – sondern dass sie die wenige freie Zeit in der anstrengenden "Let's Dance"-Phase lieber mit ihren Kindern verbringt: "Ich wollte von vornherein früh mit dem 'Let's Dance'-Training beginnen, damit ich nach dem Mittagsschlaf meiner Kinder zu Hause bin und die restlichen Stunden, die sie wach sind, mit ihnen Quality Time habe", erklärte die Mama.

Getty Images Massimo Sinató und Amira Pocher bei "Let's Dance"

Instagram / amirapocher Amira Pocher bei "Let's Dance" 2022

Getty Images Amira Pocher und Massimo Sinató bei "Let's Dance" 2022

