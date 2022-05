Cora Schumacher (45) zeigt ihre Dankbarkeit. Die Reality-TV-Bekanntheit war 14 Jahre lang mit Ralf Schumacher (46) verheiratet und kennt ihn schon seit ihrer Kindheit. Auch nach der Scheidung im Jahr 2015 fließt jedoch kein böses Blut zwischen den beiden Rennfahrern, die einen gemeinsamen Sohn haben – David (20). Jetzt bewies sie wieder, welche große Rolle ihr Ex noch in ihrem Leben spielt: Cora teilte ein niedliches Bild mit Ralf!

Auf ihrem Instagram-Account postete die einstige Promi Big Brother-Kandidatin einen neuen Schnappschuss: Darauf umarmt der ehemalige Formel-1-Star Cora liebevoll beim Essen, während sie sich an ihn schmust. "Danke, dass es dich gibt", schrieb die 45-Jährige dahinter und versah den Satz noch mit einem Herz-Emoji.

Zurzeit stellt sich Cora beim Club der guten Laune neben vielen anderen Promis wie Marc Terenzi (43) oder Julian F.M. Stoeckel (35) lustigen Spielen in einer Traumvilla in Thailand. In der ersten Folge deutete sie bereits an, dass ihr Ex-Mann noch immer sehr wichtig für sie sei. "Wer eine große Stütze war, war immer der Ralf. Wenn die Kacke am Dampfen ist, dann hilft er", schwärmte sie von ihm.

Anzeige

Instagram / coraschumacher Cora Schumacher, Fernsehmoderatorin

Anzeige

Instagram / coraschumacher Cora und Ralf Schumacher im August 2021

Anzeige

Instagram / coraschumacher Cora und Ralf Schumacher, März 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de