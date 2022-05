Wie lebt es sich so als Ehefrau? Brooklyn (23) und Nicola Peltz Beckham (27) teilten in den vergangenen Wochen ihr Liebesglück mit der ganzen Welt. Nach ihrer Verlobung im Jahr 2020 gaben sich die beiden Turteltauben ganz romantisch auf dem elterlichen Anwesen der Schauspielerin das Jawort. Kurz nach der Hochzeit nahmen sie den Nachnamen des jeweils anderen an. Ist die Beziehung zwischen Nicola und Brooklyn nach ihrer Heirat jetzt eigentlich anders?

Im Interview mit Vogue gab die 27-Jährige nun einige Einblicke in den Alltag als Frischvermählte. "Brooklyn und ich sind eigentlich wie ein altes Ehepaar", offenbarte Nicola lächelnd. Auf der legendären Met Gala gaben sie vor einigen Tagen ihr Debüt als Mann und Frau. "Mein erster Met-Ball als verheiratete Frau und mit meinem besten Freund an meiner Seite macht es weniger ängstlich, weniger nervös", erzählte die US-Amerikanerin.

Die beiden bezauberten auf dem roten Teppich nicht nur mit ihren stylishen Looks, sondern wirkten auch auffällig frisch und ausgeruht. "Wir gehen sehr früh ins Bett, weil wir normalerweise früh arbeiten müssen. Also ist die Met Gala sehr aufregend für uns", gab Nicola preis. Von seinem Outfit war der Sohn von David (47) und Victoria Beckham (48) im Übrigen gar nicht so begeistert. Nur seiner Frau zuliebe schlüpfte Brooklyn in ein transparentes weißes Hemd und eine farblich passende Hose.

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Nicola Peltz Beckham im Mai 2022

Instagram / brooklynbeckhampeltz Nicola Peltz und Brooklyn Beckham im Februar 2022

Instagram / brooklynbeckhampeltz Brooklyn Beckham und Nicola Peltz im Januar 2022

