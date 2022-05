Britney Spears' (40) Fans sind in Sorge. Seit dem Ende ihrer Vormundschaft postete die Sängerin gerne freizügige Bilder im Netz. Auch komplett ließ sie schon die Hüllen fallen und räkelte sich am Strand. Jetzt teilte Britney wieder Bilder, auf denen sie splitterfasernackt posiert und nur ihr Hund ihre Vorderseite verdeckt. Darauf glauben Fans jetzt aber, an ihrem Rücken blaue Flecken entdeckt zu haben.

Unter dem Foto auf Instagram wundern die Follower sich über die ungewöhnliche Färbung auf dem Körper des Stars. "Fällt jemandem der blaue Fleck auf ihrem unteren Rücken auf? Vielleicht ist es nur eine Farbverzerrung auf dem Foto", rätselte zum Beispiel ein User. Ein anderer hingegen war sich ganz sicher: "Blutergüsse am ganzen unteren Rücken und am Arm - was ist bei ihr zu Hause los?" Vermutlich hat Britney aber auch eine plausible Erklärung für die Flecken.

Für die Musikerin läuft es aktuell nämlich eigentlich sehr gut: Zusammen mit ihrem Verlobten Sam Asghari (28) erwartet sie ihr drittes Kind. Das erzählte sie ihren Fans überglücklich im Netz – und löste damit eine Welle der Begeisterung aus. Wie weit fortgeschritten Britneys Schwangerschaft schon ist, verriet sie allerdings nicht.

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari im Juli 2019

Instagram / britneyspears Britney Spears posiert nackt mit ihrem Hund

Instagram / samasghari Britney Spears mit ihrem Verlobten Sam Asghari im Februar 2022

