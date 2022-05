Britney Spears (40) zieht wieder blank! In der Vergangenheit ließ die Sängerin bereits des Öfteren im Netz die Hüllen fallen. So beglückte die "Circus"-Interpretin unter anderem ihre Fans im März mit Schnappschüssen, auf denen sie sich vollkommen nackt am Strand rekelt. Seit der Verkündung ihrer Schwangerschaft zeigte sich die Musikerin jedoch nur noch angezogen – bis jetzt: Britney teilte nun Fotos von sich und ihrem Hund, auf denen sie komplett hüllenlos ist.

Auf Instagram veröffentlichte die 40-Jährige eine Reihe von freizügigen Bildern, auf denen sie mit ihrem Hund Sawyer posiert. Während die Pop-Prinzessin auf einer der Aufnahmen zufrieden lächelt, zieht sie auf einem anderen Bild eine Grimasse. Ihren nackten Körper bedeckt die werdende Mutter dabei mit ihrem flauschigen Australien Shepherd. Ihren Po zensierte Britney zudem mit einem Diamant-Emoji.

Doch nicht nur Britneys Freizügigkeit sorgte bei ihren Fans für Aufsehen. Die aufmerksamen Anhänger der Sängerin wollen auf ihrem Rücken blaue Flecken entdeckt haben. "Blutergüsse auf ihrem unteren Rücken und ihrem Arm – was um Himmels willen spielt sich in ihrem Zuhause ab?", kommentierte einer der schockierten Follower.

Instagram / britneyspears Britney Spears posiert nackt mit ihrem Hund

Instagram / britneyspears Britney Spears im April 2022

Instagram / britneyspears Britney Spears, April 2022

