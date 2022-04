Britney Spears (40) verwundert ihre Fans! Die Sängerin hat durch die Vormundschaft ihres Vaters Jamie Spears (69) einige harte Jahre hinter sich. Nun kann die 40-Jährige ihr Leben nicht nur als freie Frau genießen, sondern bald auch als dreifache Mama. Denn ihr Verlobter Sam Asghari (28) und sie erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Die "Gimme More"-Interpretin sorgte jetzt aber für Verwirrung im Netz: Britney veröffentlichte ein Bild von einem bereits weit entwickelten Fötus – ist sie etwa schon viel weiter in der Schwangerschaft als angenommen?

Auf Instagram postete die Blondine eine künstlerische Darstellung eines Babys im Mutterleib und merkte an: "Wirklich? Das passiert gerade in mir drin?!" Das warf einige Fragen bei den Fans auf, denn das Bild zeigt einen Fötus in der ungefähr 20. Woche. So spekulierten Britneys Follower, dass sie damit andeuten wolle, dass sich ihr Nachwuchs bereits in diesem fortgeschrittenen Stadium befände. Bisher ist aber nur ein kleines Bäuchlein bei der Sängerin sichtbar – deswegen ist es fraglich, ob man den Gerüchten Glauben schenken kann.

Nicht nur die werdenden Eltern selbst sind wegen des Babys aus dem Häuschen. Auch die Söhne Jayden (15) und Sean (16) aus Britneys früherer Ehe mit Kevin Federline (44) fiebern der Geburt ihres Geschwisterchens entgegen. Ein Insider hat gegenüber Hollywood Life verraten: "Sie könnten nicht aufgeregter sein wegen der Schwangerschaft."

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

Getty Images Britney Spears, Sängerin

Instagram / britneyspears Britney Spears mit ihren Söhnen Sean Preston und Jayden James

