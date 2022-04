Britney Spears (40) sorgt bei ihren Fans am Montagabend für Jubelstürme! Gegen 21 Uhr deutscher Zeit teilte die Sängerin völlig überraschend im Netz, dass sie offenbar zum dritten Mal Nachwuchs erwartet. Wenige Monate nach ihrer Verlobung mit ihrem Partner Sam Asghari (28) scheint ihr Kinderwunsch tatsächlich in Erfüllung gegangen zu sein – und ihre Fans können es noch gar nicht so richtig fassen!

Unter ihrem Instagram-Post sammelten sich schon kurz nach der Veröffentlichung Tausende überraschte, aber vor allem erfreute Kommentare: "Oh mein Gott, herzlichen Glückwunsch Britney" oder die herrliche Anspielung auf ihren Song "Baby One More Time" fanden sich nicht nur einmal in der Nachrichtenspalte. Manche trauen dem Braten auch noch nicht so ganz, da Sam bisher noch nichts zum Thema Nachwuchs geteilt hat.

Die Promiflash-Leser sind jedenfalls genauso aus dem Häuschen wie die Fans auf Britneys Instagram-Account. "Britney verdient es und kann hoffentlich nun endlich ihr Familienleben leben, das sie sich so sehr wünscht", freute sich eine Userin unter dem Promiflash-Beitrag. In einer Umfrage (Stand 11. April, 22:10 Uhr) rechneten auch schon rund 60 Prozent (617 Stimmen) mit einer Schwangerverkündung. Nur 40 Prozent (441 Stimmen) waren von der Verkündung wirklich überrascht.

Instagram / samasghari Sam Asghari mit seiner Verlobten Britney Spears im Februar 2022

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

Instagram / samasghari Sam Asghari und Britney Spears im Februar 2022

