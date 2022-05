Khloé Kardashian (37) lernt wohl nicht dazu. Im Juni 2021 trennte sie sich von Tristan Thompson (31), nachdem der Basketballprofi das Model wiederholt betrogen hatte. Nichtsdestotrotz verstehen die beiden sich offenbar immer noch gut und verbrachten wegen ihrer gemeinsamen Tochter True (4) viel Zeit miteinander. So zeigten sie sich bislang in der neuen Staffel von "The Kardashians" als Freunde. Doch die Geschehnisse der aktuellsten Folge wenden das Blatt: Khloé und Tristan versuchten ihr Glück erneut miteinander!

In der vierten Episode der Realityshow verkündete die 37-Jährige, dass sie wieder mit Trues Vater zusammen sei. Dazu soll es kurz vor der Verlobung ihrer Schwester Kourtney (43) im Oktober 2021 gekommen sein. "Als wir uns trennten, habe ich gemerkt, wie gut wir uns verstanden haben und was wir eigentlich für gute Freunde und Partner sind. Ich habe viel Hoffnung, Vertrauen und Optimismus im Hinblick auf unsere gemeinsame Zukunft", betonte Khloé. Außerdem habe sich der Sportler mächtig ins Zeug gelegt und gehe sogar mit ihr zur Therapie.

Doch das Glück hielt vermutlich nicht lange an. Denn Tristans Affäre Maralee Nichols wurde schwanger und brachte im Dezember 2021 einen Sohn zur Welt. Zwar lehnte der NBA-Star die Vaterschaft zunächst ab, jedoch wurde diese Ende letzten Jahres durch einen Test offiziell bewiesen. Laut Page Six soll die Neuigkeit erneut zur Trennung von Khloé und Tristan geführt haben. Das Ganze wird auch in der in der nächsten Folge von "The Kardashians" zu sehen sein.

MEGA Khloé Kardashian und Tristan Thompson im Januar 2019

Getty Images Khloé Kardashian bei der Met Gala im Mai 2022

Getty Images Tristan Thompson, Basketballer

