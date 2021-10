Kourtney Kardashian (42) ist im absoluten Liebesglück! Am vergangenen Wochenende erlebte das Mitglied der beliebten Reality-TV-Familie einen ganz besonderen Moment: Ihr Partner Travis Barker (45) ging umgeben von einem Meer aus Rosen vor seiner Liebsten auf die Knie und machte der Beauty einen romantischen Heiratsantrag. Den nahm die Schönheit selbstverständlich an. Nach der Verlobung mit ihrem Schatz könnte Kourtney kaum glücklicher sein!

"Sowohl Travis als auch Kourtney sind auf Wolke sieben", verriet ein Insider aus dem Umfeld der baldigen Eheleute gegenüber Us Weekly. Und auch die Familien der beiden Turteltauben freuen sich mit dem Paar. "Kourtney hatte während des Antrags Freudentränen in den Augen. Sie ist so glücklich, wie noch nie", plauderte die Quelle aus.

Das Verhältnis zwischen Travis und Kourtney soll schon immer gut gewesen sein. "Sie sind seit Jahren enge Freunde", erklärte der Insider. Der Schlagzeuger soll schon seit längerer Zeit von der 42-Jährigen angetan gewesen sein. Ende des vergangenen Jahres wurde das Duo erstmals turtelnd erwischt – im Februar bestätigten sie dann ihre Beziehung.

Instagram / simonhuck Kourtney Kardashian und Travis Barker auf ihrer Verlobungs-Party

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker

Getty Images Travis Barker und Kourtney Kardashian bei den VMAs 2021

