Daniel Ceylan (36) schwebt wieder auf Wolke sieben! Nach seiner DSDS-Teilnahme im Jahr 2014 machte der Rotschopf nicht nur mit seiner Musik, sondern vor allem auch mit seinem Liebesleben auf sich aufmerksam. Er war sogar verlobt – doch die Beziehung ging nur kurz nach dem Antrag in die Brüche. Seit rund einem Jahr ist Daniel nun wieder vergeben – und überglücklich!

Im Interview mit Promiflash auf dem Bildrenntag in Gelsenkirchen schwärmte der 36-Jährige von seiner Nati in den höchsten Tönen: "Ich habe eine tolle Frau an meiner Seite und das ist auch wichtig, generell auch, um im öffentlichen Leben zu stehen. Da braucht man auch eine starke Frau hinter sich und deswegen ist sie, glaube ich, optimal." Und auch seine Liebste fand nur süße Worte für ihn. Sie schätze an ihm vor allem seine "Zielstrebigkeit und sein warmes Herz."

Die beiden haben auch große Pläne – von einer gemeinsamen Show-Teilnahme wären sie nicht abgeneigt. "Ich möchte ins Sommerhaus der Stars rein. Ich bin zwar kein Star mehr. Seit acht Jahren habe ich mich versteckt, aber ich will auf jeden Fall wieder zurück", betonte Daniel. Schließlich seien viele seiner Show-Kollegen in der Öffentlichkeit viel präsenter als er. "Ich denke mir, warum bist du nicht da. Du bist genauso crazy eigentlich", fasste der Sänger zusammen.

Instagram / _daniel_ceylanofficial Daniel Ceylan und seine Freundin Nati im Juli 2021 in Köln

Getty Images Daniel Ceylan, Ex-DSDS-Finalist

Instagram / natis_fashion_lifestyle Daniel Ceylan und seine Freundin

