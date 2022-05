Traurige Nachrichten aus der Welt der Country-Musik! Im Laufe seiner Karriere feierte Mickey Gilley zahlreiche Erfolge. Seinen größten Hit lieferte der Musiker wohl mit seiner Single "Stand By Me" im Jahre 1980. Im gleichen Jahr wurde er, zusammen mit seiner Band, mit dem Grammy ausgezeichnet. Doch nun machen tragische Nachrichten die Runde: Mickey ist im Alter von 86 Jahren gestorben.

Das verkündete nun Jeff Wagner, der Bürgermeister von Pasadena, in einem Statement via Facebook. "Pasadena hat eine wahre Legende verloren. Mickey Gilley ist heute im Kreise seiner Lieben verstorben", heißt es darin. Dabei hob er vor allem auch das Vermächtnis des Sängers hervor: "Sein Talent und seine überlebensgroße Persönlichkeit trugen dazu bei, ein neues Interesse an der Country-Musik zu wecken."

Mickey hat ein bewegtes Leben hinter sich. Dreimal war er verheiratet – das erste Mal mit gerade einmal 17 Jahren. Erst im Juni 2020 trat er zum dritten Mal mit Flugbegleiterin Cindy Loeb vor den Traualtar. Insgesamt hinterlässt der Countrymusik-Star vier Kinder.

Mickey Gilley im Oktober 2012

Mickey Gilley bei den Victory Awards in Washington, Dezember 2011

Mickey Gilley bei einer Performance im Februar 2015

