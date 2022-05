Die Boxwelt trauert um Jürgen Blin. Der gelernte Fleischermeister hatte seine Leidenschaft für den Boxsport schon früh entdeckt. Im Alter von gerade einmal 19 Jahren gewann er den Hamburger Meistertitel. 1966 kämpfte er dann erstmals um die deutsche Meisterschaft – die er aber erst zwei Jahre später gewinnen konnte. Durch seinen Kampf gegen Muhammad Ali (✝74) 1971 wurde er weltbekannt. Doch nun erreichen seine Fans traurige Neuigkeiten: Blin ist tot.

Wie Bild berichtet, ist der Sohn eines Melkers am Sonntag in einem Krankenhaus in Reinbek in der Nähe von Hamburg verstorben. Er soll zuvor Probleme mit der Niere gehabt haben und habe oft zur Dialyse in die Klinik gemusst. Sein Sohn Jörg war in den letzten Stunden bei ihm. Blin wurde 79 Jahre alt.

Neben Jörg hinterlässt der Sportler einen weiteren Sohn namens Frank. Sein dritter Sohn Knut verstarb 2004 und war ebenfalls als Profiboxer tätig. Blins Enkel Joscha hat im Dezember 2021 seinen ersten Kampf als Berufsboxer absolviert.

Getty Images Jürgen Blin im Mai 1971 in London

Getty Images Jürgen Blin, Sportler

Getty Images Joe Bugner und Jürgen Blin bei einem Boxkampf 1972

