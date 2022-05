Matthias Mangiapane (38) und Hubert Fella (54) feiern im Kreise der Familie. 2006 lernten sich die beiden TV-Stars kennen und lieben. Zwölf Jahre später wagte das Paar dann den Gang vor den Traualtar. Ihre Fans ließen sie damals an ihren Hochzeitsvorbereitungen im Fernsehen teilhaben. Nun feierten die ehemaligen Sommerhaus der Stars-Teilnehmer ihren vierten Hochzeitstag. Im Promiflash-Interview verriet Matthias, wie sie diesen besonderen Tag verbracht haben.

"Es ist ja Muttertag... Also haben wir mit meinen Eltern den ganzen Tag verbracht", plauderte der 38-Jährige gegenüber Promiflash aus. Der einstige Promis unter Palmen-Kandidat ließ es sich dabei nicht nehmen, sein Heim zu dekorieren und selbstgekochtes Essen aufzutischen. Auch Kaffee und Kuchen durften zu diesem Anlass nicht fehlen. "Davor war ich alleine mit meiner Mama zwei Tage beim Wellness", erzählte Matthias.

Vergangenen November feierten der Reality-TV-Star und sein Gatte bereits ihren 15. Jahrestag. Diesen feierten sie im Gegensatz zu ihrem Hochzeitstag in einem schicken Restaurant. Zudem genossen die beiden ihre Zweisamkeit am Abend bei einem Glas Champagner in ihrem Heim.

Privat Matthias Mangiapane und Hubert Fella an ihrem Hochzeitstag

Privat Matthias Mangiapane mit seiner Mutter

Privat Matthias Mangiapane, TV-Star

Sonstige Hubert Fella, Matthias Mangiapane und die Eltern von Matthias

Privat Matthias Mangiapane und Hubert Fella

Privat Matthias Mangiapane mit seiner Mutter und Ehemann Hubert Fella

Privat Hubert Fella mit Matthias Mangiapane

