Am gestrigen Abend fand das große Finale der 19. Staffel von Deutschland sucht den Superstar statt. Über die vergangenen Wochen konnten sich vier Kandidaten einen Platz in der letzten Liveshow sichern: Melissa Mantzoukis, Amber van den Elzen, Harry Marcello Laffontien und Gianni Laffontien sangen in der Endrunde um den Sieg. Als glücklicher Gewinner ging schließlich der in Hiddenhausen wohnende Musiker hervor. Aber was sagen die Fans zu seinem Triumph? Hat Harry das DSDS-Finale zurecht für sich entscheiden können?

Wenn es nach einer Vielzahl an User auf Instagram geht, lautet die Antwort definitiv "Ja". "Verdient gewonnen, super Harry!" oder "Super gesungen und megasympathisch. Er hat den Sieg voll verdient", heißt es in zahlreichen Kommentaren. Doch auch enttäuschte Nachrichten lassen sich beispielsweise auf Twitter finden. So schreib unter anderem ein DSDS-Fan, dass er Melissa den Sieg mehr gegönnt hätte. "Glückwunsch an Harry, obwohl mir Melissa besser gefallen hätte", fügt ein anderer hinzu.

Bei den Promiflash-Lesern zeichnet sich hingegen ein deutliches Bild ab. So stimmten 1.486 von insgesamt 1.758 teilnehmenden Usern (Stand: 8. Mai, 9:45 Uhr) in einer Umfrage dafür, dass Harry der verdiente Sieger ist, da er einfach eine tolle Stimme habe – das entspricht rund 84,5 Prozent. Nur 272 Nutzer, also gut 15,5 Prozent der Teilnehmenden, hätten lieber einen der anderen Kandidaten auf dem Treppchen gesehen.

RTL / Stefan Gregorowius Melissa, Amber und Harry, DSDS-Finalisten 2022

RTL / Stefan Gregorowius Harry Marcello Laffontien im "Deutschland sucht den Superstar"-Finale 2022

RTL / Stefan Gregorowius Die DSDS-Jury in den Liveshows 2022

