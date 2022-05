Der Sieger von Deutschland sucht den Superstar steht endlich fest! In den vergangenen Wochen und Monaten konnten diese vier Kandidaten sich gegen ihre zahlreichen Kontrahenten durchsetzen: Melissa Mantzoukis, Amber van den Elzen, Harry Marcello Laffontien und Gianni Laffontien haben es bis ins Finale von DSDS geschafft! In der Endrunde gaben sie vor den Juroren Ilse DeLange (44), Toby Gad (54), Florian Silbereisen (40) und Joachim Llambi (57) jetzt noch mal alles – doch am Ende haben die Zuschauer entschieden: Harry Marcello Laffontien gewinnt DSDS 2022!

Nachdem Melissa und Gianni die Finalbühne zuerst räumen mussten, hieß die letzte Entscheidung: Harry oder Amber? Beide performten als letzten Song den Sieger-Hit "Someone To You" von Juror Toby Gad. Harry konnte sich am Ende durchsetzen und ergatterte den Titel "Superstar 2022"! Den strahlenden Pokal bekam er vom Vorjahressieger Jan-Marten Block (26) überreicht. Doch das ist natürlich noch nicht alles: Er gewann somit auch das stolze Preisgeld von 100.000 Euro. Der 21-Jährige konnte sein Glück kaum fassen – freute sich aber riesig über seinen Sieg: "Ich habe keine Worte, tut mir leid. Das ist ein absoluter Wahnsinn. Dankeschön!", brachte er gerade so unter Tränen heraus.

Besonders bitter: Mit seinem Sieg hat Harrys seinen kleinen Bruder Gianni endgültig geschlagen, der es auch bis ins Finale geschafft hatte! Doch Harry stellte bereits vorab im Promiflash-Interview klar: "Wir beide sind gar keine Konkurrenten. Es war unser absoluter Traum, dass wir beide es schaffen würden, so weit zu kommen. Deshalb freuen wir uns wirklich, dass das geklappt hat und dass wir diese Sache zusammen erleben dürfen." Böses Blut dürfte somit nicht herrschen.

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Harry Marcello Laffontien, DSDS-Kandidat 2022

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Harry Marcello Laffontien, Kandidat bei DSDS 2022

Anzeige

Getty Images Harry Marcello Laffontien bei DSDS

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de