Jamie Lynn Spears (31) zeigt neue Bilder von ihrer Familie! 2008 ist die Schauspielerin im Alter von nur 16 Jahren schwanger geworden. Ihre Tochter Maddie Briann Aldridge (13), die aus einer früheren Beziehung mit Casey Aldridge stammt, hat noch eine vierjährige Schwester: die kleine Ivey. Eigentlich teilt die Schwester von Britney Spears (40) nur selten private Bilder mit der Öffentlichkeit. Doch jetzt hat Jamie hat ein seltenes Foto mit ihrer ältesten Tochter Maddie gepostet!

Auf dem Instagram-Bild sieht man das Mama-Tochter-Duo bei einer Verleihung in einer Sporthalle zusammen in die Kamera strahlen. Der hübsche Nachwuchs hat ein sommerliches, helles Kleid mit weißen Sandalen kombiniert. Außerdem trägt Maddie auf den Fotos eine goldene Medaille um den Hals. Kein Wunder, dass die Schauspielerin das Bild mit ihrer Community teilt. "Ich bin so stolz auf ihre Arbeitsmoral als Sportlerin und als Schülerin", lautet ihre Bildunterschrift.

Auch die Fans sind ganz entzückt vom Hollywood-Nachwuchs und kommentieren: "Sie ist eine wunderschöne junge Frau und eine tolle Sportlerin". Zudem bemerken die User, wie groß Maddie geworden ist. Auch Jamie schreibt ungläubig unter ihrem Beitrag: "Ich trug meine Plateau-Schuhe – und sie war immer noch größer als ich!".

Anzeige

Instagram / jamielynnspears Jamie Lynn Spears' Töchter

Anzeige

Instagram / jamielynnspears Jamie Watson und Jamie Lynn Spears mit den Kids 2018

Anzeige

Getty Images Jamie Lynn Spears, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de