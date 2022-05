Im vergangenen Jahr konnte sich Britney Spears (40) über einiges freuen! Im November 2021 wurde die Vormundschaft von Jamie Spears (69) über seine Tochter vor Gericht endlich beendet. Noch bevor die Freiheit der Popsängerin nach rund 13 Jahren damit besiegelt war, machte Sam Asghari (28) ihr im September einen Heiratsantrag. Mittlerweile ist die Pop-Ikone außerdem schwanger. Nun gab Sam bekannt, dass der Hochzeitstermin feststeht!

In seiner Instagram-Story postete der 28-Jährige ein Bild, auf dem er und Britney sich küssen. Dabei hielt die Musikerin ihren Finger mit Verlobungsring in die Kamera. Den Post widmete er ihr zum Muttertag und fügte noch eine wichtige Info hinzu: "Der Termin unseres besonderen Tags steht nun fest! Aber keiner wird erfahren, wann genau dieser ist, bis zum Tag danach." Das Paar will die Hochzeit also geheim halten. Ob sie ganz allein vor den Traualtar treten wollen oder die Zeremonie zumindest im kleinen Kreis stattfinden wird, ist bisher nicht bekannt.

Britneys Schwangerschaft könnte aber ein Hinweis für den ungefähren Termin geben. Denn ein Insider verriet im April HollywoodLife: "Sie will bis nach der Geburt des Kindes warten, um sich darauf zu konzentrieren. Jetzt hat sie neun Monate Zeit, ihre Traumhochzeit zu planen."

Instagram / britneyspears Britney Spears im März 2022

Instagram / samasghari Britney Spears und Sam Asghari im Januar 2022

Getty Images Sam Asghari im März 2022

