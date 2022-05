Das hatte sie sich offenbar anders vorgestellt! Am vergangenen Sonntag war Muttertag – und für Yeliz Koc (28) der allererste als Mama der kleinen Snow Elanie. Von ihrem Ex-Partner Jimi Blue Ochsenknecht (30) kam jedoch anscheinend keine Würdigung zu diesem großen Tag. Daraufhin zeigte sich die ehemalige Bachelor-Kandidatin im Netz gegenüber ihren Fans enttäuscht. Die Trennung ist für sie wohl kein Grund, mit Präsenten zu knausern: Yeliz schließt es nämlich keineswegs aus, Jimi etwas zum Vatertag zu schenken!

Auf Instagram fasste Yeliz ihre Enttäuschung jetzt in Worte – denn Blumen oder Ähnliches seien in ihren Augen gar nicht unbedingt nötig: "Eine Nachricht habe ich aber schon erwartet und das hätte niemandem wehgetan." Sie selbst würde zu Jimis großem Tag als Papa allerdings mehr als nur eine Message versenden: "Ich würde mit Snow immer etwas basteln zum Vatertag. Ich finde so was schön."

Während nicht alle Fans Yeliz' Ärger nachvollziehen konnten, pflichteten andere ihr bei. "Sie hat seine Tochter zur Welt gebracht. Und ich kenne es auch so, dass man der Mutter seines Kindes zum Muttertag gratuliert", schrieb etwa eine Userin. Den meisten komme es dabei vor allem auf die Geste an.

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, ehemalige Bachelor-Kandidatin

Anzeige

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknechts Instagram-Post

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Reality-TV-Darstellerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de