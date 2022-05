Dieses Kunstwerk ist viel mehr als nur eine Rarität! In der von Horst Lichter (60) moderierten Trödelshow Bares für Rares tauchen immer wieder richtige Schätzchen auf. Jetzt kam eine Frau jedoch mit einem echten Kunstschatz zu den Experten und Händlern. Das Objekt war über Jahrzehnte Teil der Dekoration ihrer Wohnung gewesen. Um das Kunstwerk zu bekommen, mussten die Händler jedoch mehr tun, als nur Geld bieten.

Bevor es für die 75-jährige Dorothea Heger in den Händlerraum ging, begutachtete die Expertin Dr. Friederike Werner das Gemälde von Abraham van Pelt. Sie stellte fest, dass das auf Holz gemalte Ölbild in der Kunstgeschichte seit ungefähr 1850 als verschollen gilt – bis zu dem Tag der Aufzeichnung der Sendung. Die Szene, die der Künstler festhielt, zeigt Rembrandt, wie er eins seiner Bilder an einen Auftraggeber verkauft. Von dem niederländischen Maler van Pelt gebe es laut der Kunsthistorikerin nur ein Dutzend Objekte, die im Umlauf und erhalten sind.

Aufgrund der Geschichte des Gemäldes war es für die Händler am Ende besonders schwer, das Bild zu bekommen. Die Anbieterin wollte dem interessierten Händler Daniel Meyer das Bild nur verkaufen, wenn er es der Öffentlichkeit zugänglich mache. Zwar konnte er nicht versprechen, dass das Werk in ein Museum kommt, aber versicherte ihr: "Es ist auf jeden Fall eine Kunstsammlung, die sich mit dem 19. Jahrhundert beschäftigt." Daraufhin wechselte das Fundstück für stolze 2.500 Euro den Besitzer.

ZDF / Frank Hempel Dr. Friederike Werner, "Bares für Rares"-Expertin

ZDF / Frank Hempel Horst Lichter, "Bares für Rares"-Moderator

© ZDF/Frank W. Hempel. Daniel Meyer, Händler bei "Bares für Rares"

