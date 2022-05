Anne Wünsche (30) muss einen Gang runterschalten! Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin und ihr Freund Karim (33) dürfen in wenigen Wochen ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs begrüßen. Da die Influencerin bereits zwei Kinder aus einer vorherigen Beziehung hat, schien sie vor der Entbindung total entspannt zu sein. Doch weil es Ende März in ihrer Wohnung gebrannt hatte, hat die Berlinerin momentan alle Hände voll zu tun: Jetzt gab Anne preis, dass sie nun sogar stressbedingte Wehen hatte!

In ihrer Instagram-Story erzählte die zukünftige Dreifach-Mama, dass sie bei ihrem Restaurantbesuch plötzlich heftige Wehen hatte – und sogar dachte, dass die Geburt nun losgeht. Bei ihrem Frauenarzt wurde Anne daraufhin am nächsten Tag untersucht. "Also die gestrigen Wehen haben nichts ausgelöst. Der Muttermund und der Gebärmutterhals sind unverändert, jedoch waren sie tatsächlich stressbedingt gewesen und hätten zu echten übergehen können", berichtete die Beauty nach ihrem Arzttermin.

Anne müsse sich nun dringend zurücknehmen, doch das falle ihr überhaupt nicht leicht. "Ich frage mich halt echt, wie ich kürzertreten soll, wenn so viel zu erledigen ist", meinte sie. Die 30-Jährige fühle sich total fit und wolle in der Wohnung noch einiges organisieren, bevor ihr Karim kommende Woche endgültig bei ihr einzieht. Trotzdem wolle sie sich nun weniger Stress machen: "Ich versuche einfach, mich zwischendurch noch mehr hinzulegen."

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Mai 2022

