Anne Wünsche (30) wollte fast ihre Beziehung beenden. Vor wenigen Tagen erlebte die Influencerin etwas Furchtbares: Ihr Trockner fing nachts Feuer und setzte ihre Wohnung in Brand. Die schwangere Influencerin konnte mit ihren beiden Töchtern und den drei Hunden rechtzeitig flüchten. In dieser Zeit machte ihr Freund Karim (33) gerade Urlaub in Mexiko. Seine Abwesenheit wurde von Annes Followern scharf kritisiert. Das brachte sie fast dazu, sich zu trennen!

Nach dem schrecklichen Vorfall kritisierten Annes Follower, warum Karim sie für einen Urlaub hochschwanger zu Hause lasse und nicht für sie da sein könne, nachdem das Feuer ausbrach. "Ich war einfach fertig, ich war kurz davor, diese Beziehung deswegen zu beenden. Ich habe mich krass beeinflussen lassen", ließ die Mutter auf YouTube Revue passieren. Die 30-Jährige erklärte, dass Karim den Urlaub schon lange vor Annes Schwangerschaft plante und ihn auch gar nicht antreten wollte, aber die YouTuberin riet ihm dazu.

"Ich habe gesagt, doch, mach diese Reise auf jeden Fall, solange das Baby noch im Bauch ist, hat doch keiner gewusst, dass meine Wohnung abfackelt", erklärte sie. Nach dem Vorfall sei er früher zurück aus Mexiko gekommen und habe mit Anne auch direkt in der Nacht telefoniert, erzählte sie von ihrem Freund.

anne_wuensche / Instagram Anne Wünsche mit ihren Töchtern und ihrem Freund Karim im Herbst 2021

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, TV-Bekanntheit

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und ihr Freund Karim in Bangkok, Januar 2022

