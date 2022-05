Kylie Jenner (24) hütet ihr Geheimnis gut! Im Februar brachte die "The Kardashians"-Darstellerin ihren Sohn zur Welt. Der Vater Travis Scott (31) und sie gaben dem Kleinen zuerst den Namen Wolf, entschieden dann aber, dass dieser nicht zu ihrem Sprössling passe. Bisher hielt das Paar den neuen Namen geheim. Aufgrund eines neuen Videos vermuten Fans nun jedoch, dass Kylie den Namen ihres Sohnes verraten haben könnte.

Auf Instagram postete die zweifache Mutter eine Videomontage, die den Verlauf ihrer Schwangerschaft zeigt. Darin sind Ultraschallaufnahmen zu sehen und Kylies immer größer werdender Bauch, den sie sogar mit Töchterchen Stormi (4) in Szene setzt. Gegen Ende filmt die Unternehmerin dann auch das Händchen ihres neugeborenen Sohnes. Für die Fans sind allerdings nicht die Videos das Interessante, sondern die Songwahl: "To Our Daughter" von My Best Friend Jacob. "Könnte der Name des Babys Jacob sein?", spekuliert ein Fan, während es für andere User schon feststeht: "Kylies Baby heißt Jacob und ich bin mir da zu 99,9 Prozent sicher."

Die Gründerin von Kylie Cosmetics hat offenbar Gefallen daran gefunden, ihre Community im Dunkeln tappen zu lassen. In der ersten Folge von "The Kardashians" erzählt die damals noch schwangere Kylie über das zunächst geheim gehaltene Babygeschlecht: "Etwas nur zwischen Travis und mir zu haben, fühlt sich wirklich besonders an. Es macht einfach Spaß, das für uns zu behalten", hält sie fest.

Instagram/kyliejenner Kylie Jenner mit ihrer Tochter Stormi

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im Mai 2022

Instagram / kyliejenner Travis Scott und Kylie Jenner im Mai 2022

