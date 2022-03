Pietro Lombardi (29) möchte schlanker werden! Der Sänger hatte in der Vergangenheit immer wieder mit seinem Gewicht zu kämpfen. Als er sich im Sommer des vergangenen Jahres eine Social-Media-Auszeit genommen hatte, nahm er 20 Kilogramm zu. Im Herbst erklärte er, dass er die Hälfte davon innerhalb eines Monats loswerden möchte. Doch daraus wurde offenbar nichts: Pietro hat schon wieder zugelegt.

In seiner Instagram-Story verriet der 29-Jährige: "Körperlich fühle ich mich ganz gut, aber ich bin wirklich noch nie in meinem Leben so dick gewesen. Ich habe so krass zugenommen." Er bringe momentan ein Gewicht von 106 Kilogramm auf die Waage – und das soll sich ändern. "[Ich] muss jetzt wieder Sport machen, muss Gas geben, mich gesund ernähren, denn so ist das kein Zustand. Das ist wirklich sehr, sehr viel geworden", gestand sich der DSDS-Sieger von 2011 ein.

Im Dezember hatte Pietro bereits ein altes Bild geteilt, mit dem er sich wohl selbst zum Gewichtsverlust motivieren wollte. Auf der Aufnahme war der "Señorita"-Interpret mit einem komplett durchtrainierten Oberkörper zu sehen. Zudem wog er 2017, als das Foto entstanden war, noch 25 Kilo weniger als jetzt.

Public Address Pietro Lombardi im Februar 2022

ActionPress Pietro Lombardi, Sänger

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi, Sänger

