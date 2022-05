Das Trash-Duell geht in eine neue Runde! Schon seit einigen Wochen sorgen die VIPs von Kampf der Realitystars für Unterhaltung auf RTL2 – Jan Leyk (37), Schäfer Heinrich (55) und Co. absolvieren knallharte Challenges am Strand von Thailand. Bis zur vergangenen Woche war das Format am Mittwochabend im Reality-Business ein Einzelkämpfer – jetzt wird parallel, zur Primetime, auch Club der guten Laune ausgestrahlt. Gegenüber Promiflash verriet Teilnehmer Julian F.M. Stoeckel (35), was er von diesem Sendeplan hält.

"So richtig habe ich nicht verstanden, warum man das parallel gelegt hat. Ich finde es, dezent ausgedrückt, auch ein wenig schwierig", betonte der einstige Dschungelcamp-Teilnehmer im Gespräch mit Promiflash. Da die Planung der Ausstrahlung jedoch Sendersache sei und nicht zu seinem Aufgabengebiet gehöre, wolle er das nicht weiter beurteilen. "Es ist vielleicht ein bisschen ungeschickt gewählt, aber es wird sich zeigen. Am Ende des Tages wird es irgendwie funktionieren und das ist auch gut so", gab sich der Berliner zuversichtlich.

Der Start des Formats verlief allerdings nicht unbedingt so, wie man es sich wohl beim Sender Sat.1 erhofft hatte. Gerade einmal 0,73 Millionen Zuschauer verfolgten die erste Episode von "Club der guten Laune". Der Marktanteil lag demnach bei 3,2 Prozent. Allerdings lief es auch bei "Kampf der Realitystars" in der Woche nicht viel besser: Das Format erreichte 0,83 Millionen Zuschauer.

Der Cast von "Kampf der Realitystars"

"Club der guten Laune"-Teilnehmer Julian F. M. Stoeckel

"Club der guten Laune"-Teilnehmer, Julian FM Stoeckel

