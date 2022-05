Veron Didi klärt auf: Seine Beziehung mit Arielle Rippegather lief schon lange nicht mehr. Der ehemalige Claudias House of Love-Teilnehmer und seine Ex nahmen an der Winter-Edition von #CoupleChallenge teil. Allerdings endete die Show für die zwei nicht mit einem Happy End, sondern mit der Trennung. Aber hat sich das Liebes-Aus schon länger angedeutet? Didi verriet Promiflash: Von einer "richtigen" Beziehung sei längst nicht mehr zu sprechen gewesen.

Eric Sindermann (33) feierte am vergangenen Freitag eine Release-Party in Berlin, bei der Promiflash auch mit Didi sprach. Er betonte, dass er mittlerweile über die Trennung von der DSDS-Teilnehmerin hinweg sei – und das liegt vor allem daran, dass sich die zwei schon vorher auseinandergelebt hatten. "Ich muss ehrlicherweise sagen: Unsere Beziehung war keine richtige Beziehung. Am Anfang war es so, aber dann haben wir schnell festgestellt, es funktioniert nicht, es geht nicht", gab er zu. Aber warum hat das Ex-Paar damals nicht direkt den Schlussstrich gezogen? "Dann haben wir gedacht: Wir lassen das mal so ziehen, wir sind gute Menschen. Wenn wir das weitermachen können, ist das nicht schlecht", erzählte der mehrfache Vater.

Was Didi aber noch heute nahe geht: Arielles Vorwürfe in der Show. "Dann zu erfahren, was sie über mich sagt", ärgerte er sich. Von Sexismus und Frauenfeindlichkeit distanzierte er sich im Interview vehement.

Anzeige

RTL / Frank Beer Didi Veron, "#CoupleChallenge"-Kandidat 2022

Anzeige

Instagram / ariellerippegather_official Arielle Rippegather, Reality-TV-Star

Anzeige

SplashNews / ActionPress Didi Veron und Arielle Rippegather, Reality-TV-Stars

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de