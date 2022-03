Arielle Rippegather und Didi Veron gehen fortan getrennte Wege! Die DSDS-Bekanntheit und ihr Partner wollten bei #CoupleChallenge eigentlich ihre Qualitäten als Power-Pärchen unter Beweis stellen – doch dieser Plan scheiterte. Während der Spiele und in der Villa gerieten die beiden immer wieder in heftige Diskussionen. Arielle versuchte noch den Konflikt zu lösen, doch stattdessen trennten sich beide und mussten das Reality-TV-Format verlassen. Für Didi ist das Kapitel Arielle damit endgültig erledigt!

Das stellte er nun gegenüber Promiflash klar. "Ich bin sehr froh, dass ich mit so einem Menschen nichts mehr zu tun habe." Das einstige Pärchen hatte sich vor einigen Monaten schon mal getrennt – doch dieses Mal scheinen sich ihre Wege für immer zu trennen. "Die Trennung ging offiziell von mir aus und es war die beste Entscheidung meines Lebens", verdeutlichte der Reality-TV-Darsteller. In der Villa waren Arielle und Didi regelmäßig aneinandergeraten. Ein Beziehungsende war für ihn deshalb nur logisch. Besonders, weil ihn an seiner Ex-Freundin viele Dinge gestört haben.

"Ihr Ton, die Lautstärke... Ich konnte ihre Stimme nicht mehr ertragen nach den ganzen Vorfällen, weil sie auch einfach nur schreien kann, ohne Respekt", erklärte Didi gegenüber Promiflash. Zudem gefiel es ihm gar nicht, welche Position Arielle ihm in ihrer Partnerschaft einräumte: "Da fühlte ich mich in meinem Ego verletzt und als stolzer Mann mächtig ausgenutzt. Umso glücklicher bin ich, mich von ihr getrennt zu haben", gab Didi abschließend preis.

