Enrique Iglesias (47) verbrachte wohl einen spaßigen Muttertag mit seiner Familie! Der Sänger ist schon seit 2001 mit Anna Kournikova (40) zusammen – ob die beiden verheiratet sind, ist bis heute aber noch eine ungeklärte Frage. Das Paar teilt nur selten Momente aus seinem Liebes- und Privatleben mit den Fans. Sogar die Schwangerschaften hielten Enrique und Anna bis zur Geburt ihrer Zwillinge und ihrer Tochter geheim. Umso überraschender ist es, dass der Musiker nun einen privaten Einblick in seinen Familienalltag gewährte!

Der gebürtige Spanier teilte auf Instagram ein Video vom Muttertag, bei dem die Tennisspielerin gemeinsam mit ihrer Tochter im Garten zu sehen ist. In dem Beitrag tanzt Anna ausgelassen zu dem Song "I Love Rock 'n' Roll" und steckt mit ihrer Feierlaune sogar das Mädchen an: Die Kleine kopiert die Moves ihrer Mama und wirft ihre Haare genau wie sie wild hin und her. Unter das Video schrieb der Familienvater: "Schönen Muttertag! Das geht an alle Mütter auf dieser Welt, ihr rockt."

Auch wenn die Eltern ihr Familienleben die meiste Zeit unter Verschluss halten, bekommen die Kinder natürlich mit, dass ihr Papa berühmt ist. "Sie zählen eins und eins zusammen. [...] Und jetzt, wenn sie eines meiner Lieder hören, erkennen sie meine Stimme, was ziemlich cool ist", plauderte der dreifache Vater in der "The Jess Cagle"-Show aus.

Instagram/enriqueiglesias Anna Kournikova und ihre Tochter am Muttertag 2022

Instagram / annakournikova Anna Kournikova und ihre Tochter Mary im April 2020

Instagram / enriqueiglesias Enrique Iglesias mit seinen Zwillingen im Juli 2021

