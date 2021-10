Langsam wird Enrique Iglesias' (46) Kindern bewusst, dass sie einen berühmten Vater haben! Zusammen mit seiner Partnerin Anna Kournikova (40) hat der Musiker drei Kinder – die dreijährigen Zwillinge Lucy und Nicholas und Nesthäkchen Mary. Kennengelernt haben sich der Sänger und die ehemalige Tennisspielerin 2001 beim Dreh des Musikvideos zu Enriques Hit "Escape" – ein Clip, den auch ihr Nachwuchs zu sehen bekommen hat, denn: Die Kids verstehen inzwischen, dass ihr Papa ein erfolgreicher Musiker ist!

In der The Jess Cagle Show sprach der 46-Jährige über seine Kids. "Sie zählen eins und eins zusammen. [...] Und jetzt, wenn sie eines meiner Lieder hören, erkennen sie meine Stimme, was ziemlich cool ist", erzählte der gebürtige Spanier. Das Musikvideo, in dem auch Anna zu sehen ist, überfordere die Kleinen jedoch noch etwas. Dann fragen sie: "Was macht Mama da? Mit Papa? Wann war das?" Enrique genießt die Reaktionen seiner Sprösslinge jedoch: "Es ist unglaublich, ihre Gesichtsausdrücke zu beobachten. Das ist echt cool."

Lange werden Enriques Kinder und auch seine Fans jedoch nicht mehr in den Genuss neuer Musik kommen. Nach dem kommenden Album soll Schluss sein. "Ich denke, jetzt ist die richtige Zeit, es sein zu lassen. Ich denke schon seit 2015 darüber nach", gab der Künstler offen zu.

Getty Images Anna Kournikova bei einem Event in L.A. im Juli 2011

Instagram / enriqueiglesias Enrique Iglesias mit einem seiner Kinder im Januar 2020

Getty Images Enrique Iglesias im Dezember 2013

