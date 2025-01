Besorgnis um Anna Kournikova nach Sichtung im Rollstuhl

Anna Kournikova (43) sorgte am Wochenende für Aufsehen, als sie erstmals seit Langem wieder in der Öffentlichkeit gesichtet wurde – diesmal allerdings in einem Rollstuhl. Gemeinsam mit ihren Töchtern und einigen Freunden besuchte die ehemalige Profisportlerin ein Shoppingcenter in Miami. Wie auf Bildern zu sehen ist, die Hello! vorliegen, trug sie dabei einen orthopädischen Stiefel am Fuß, der auf einen medizinischen Eingriff hindeuten könnte. Trotz ihrer Einschränkung schien sie die gemeinsame Zeit mit ihren Liebsten sichtlich zu genießen und lächelte immer wieder beim Austausch mit der Gruppe.

Die frühere Tennisspielerin hat sich seit dem Ende ihrer Laufbahn im Profisport 2003 weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Anna, die bereits mit 21 Jahren den Höhepunkt ihrer Karriere erlebte, kämpfte mit starken Rücken- und Wirbelsäulenproblemen, die das jähe Ende ihres Erfolgskurses besiegelten. In einem Interview mit People erklärte sie: "Es wurde so schlimm, dass ich nicht einmal mehr meine Schuhe binden konnte." Den plötzlichen Abschied von ihrem Beruf, aber auch von der Leidenschaft, die sie seit ihrer Kindheit begleitet hatte, beschrieb sie als große Herausforderung.

Seit ihrem Karriereende im Tennis hat sich Anna auf ihr Familienleben konzentriert und genießt offensichtlich ihre Rolle als dreifache Mutter. Neben den Töchtern Lucy und Maria gehört auch Sohn Nicholas, Lucys Zwillingsbruder, zur fröhlichen Familie, der jedoch – wie auch Vater Enrique Iglesias (49) – bei diesem Mädelsausflug nicht dabei war. Anna und Enrique sind mittlerweile seit knapp 25 Jahren ein Paar und zeigen seither auf beeindruckende Weise, wie es selbst zwei Weltstars gelingen kann, ihr Familienleben weitgehend unter Verschluss zu halten.

Getty Images Anna Kournikova bei einem Event in L.A. im Juli 2011

Instagram/annakournikova Anna Kournikova und Enrique Iglesias mit ihren Kindern

