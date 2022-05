Wie weit sind Jennifer Frankhauser (29) und Steffen König mit der Planung rund um ihr Baby-Glück? Die Influencerin und ihr Partner erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Anfang Mai gaben sie im Rahmen einer fulminanten Gender-Reveal-Party bekannt, dass es ein Junge wird. Aber wie soll der kleine Mann eigentlich heißen? In einem Update verriet Jenny jetzt, ob sie und Steffen sich schon auf einen Namen für ihren Sohn einigen konnten...

"Eigentlich ja...", begann die Mami in spe in ihrer Instagram-Story. "Wir haben zwar schon alles durchgesucht und auch einen schönen Namen gefunden, aber ich würde gerne mal eure Vorschläge lesen", betonte Jenny. "Ich werde die Tage mal ein Posting hochladen, wo ihr mir gerne die tollsten Jungsnamen kommentieren könnt. Da wäre ich euch sehr dankbar." Offenbar haben die werdenden Eltern sich also noch nicht zu einhundert Prozent festgelegt.

Wie lange dauert es eigentlich noch, bis Jenny und Steffen ihren Sohn zum ersten Mal im Arm halten können? Am Donnerstag verriet die Schwester von Daniela Katzenberger (35) im Rahmen eines hübschen Babybauch-Updates auf Instagram, dass sie sich inzwischen in der 19. Schwangerschaftswoche befindet. Also dürfte ihr Junge in rund 21 Wochen das Licht der Welt erblicken – das wäre dann im Oktober 2022.

