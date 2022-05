Bei dem Liebespaar Harry Styles (28) und Olivia Wilde (38) sollen schon bald die Hochzeitsglocken läuten! Kennengelernt hatten sich die House-Darstellerin und das Boy-Band-Mitglied am Set ihres gemeinsamen Films "Don't Worry Darling" im September 2020. Bei den Dreharbeiten seien sie sich dann näher gekommen. Obwohl bis heute keiner der beiden ihre Beziehung offiziell bestätigte, sollen die Regisseurin und der "As It Was"-Sänger bereits über ein Jahr gemeinsam durchs Leben gehen! Jetzt sollen die beiden schon bald gemeinsam den nächsten großen Beziehungsschritt wagen!

Berichten eines Insiders der britischen Closer zufolge sei Harry bereit, Olivia die alles entscheidende Frage zu stellen und vor seiner Freundin auf die Knie zu gehen: "Harry ist so glücklich in der Beziehung, er total verliebt in Olivia. Er möchte sich niederzulassen und eine Familie zu gründen." Außerdem ergänzte die Quelle anschließend: "Er hält sich bedeckt, aber Freunde glauben, dass er ihr bald einen Antrag machen wird."

Für Harry wäre es damit die erste Ehe. Olivia war bereits einmal mit dem Filmemacher Tao Ruspoli (46) verheiratet. Nach der Scheidung 2011 kam die 38-Jährige mit dem Schauspieler Jason Sudeikis (46) zusammen. Doch nach der Verlobung blieb eine Hochzeit aus. Gemeinsam bekam das Ex-Paar zwei Kinder: Otis Alexander (8) und Daisy Josephine (5).

Getty Images Harry Styles bei den Grammy Awards 2021

Getty Images Olivia Wilde bei der Lacma Art+Film Gala, 2021

Getty Images Der Sänger Harry Styles

