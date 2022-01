Harry Styles (27) und Olivia Wilde (37) schweben offenbar auf Wolke sieben! Aus den Schauspielkollegen wurde Anfang des Jahres ein Liebespaar. Am Set ihres gemeinsamen Films "Don't Worry Darling" soll es zwischen den beiden gefunkt haben. Der "Sign Of The Times"-Sänger und seine Freundin halten ihre Beziehung sehr privat. Olivia verriet vor Kurzem: Sie ist glücklicher denn je. Ihr Liebster scheint das ähnlich zu empfinden. Denn ein Insider verriet nun: So tief gingen Harrys vorherige Liebschaften nie!

Gegenüber The Sun plauderte eine Quelle nun aus: "Für Harry ist es das Ernsthafteste, was er jemals mit jemandem gehabt hat." Das ehemalige One Direction-Mitglied hatte immer wieder kurze Romanzen mit beispielsweise Kendall Jenner (26), Taylor Swift (32) oder auch Camille Rowe (31). Auch die Verbindung des Sängers zu Olivia wurde von vielen zu Beginn als harmloser Flirt abgetan. Doch laut dem Informanten ist es nun "viel mehr als das".

Die Weihnachtsfeiertage verbrachten die beiden Turteltauben sogar zusammen im Kreise ihrer Familien. Die Hollywood-Beauty stellte Harry nicht nur ihren Kindern Otis Alexander (7) und Daisy Josephine (5) vor, sondern auch ihrer Mutter. Diese soll ganz begeistert von dem Charme des Sängers sein. Auch Harrys Mama Anne ist wohl sehr glücklich über die Partnerwahl ihres Sohnes.

Getty Images Olivia Wilde, Schauspielerin

Getty Images Harry Styles im Juli 2017

Backgrid / ActionPress Olivia Wilde und Harry Styles am Set von "Don't Worry Darling"

