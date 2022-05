Halsey (27) meldet sich mit beunruhigenden Nachrichten bei ihren Fans. Vergangenen Sommer brachte die Sängerin ihr erstes Kind auf die Welt. Im Netz gewährt sie ihren Fans seither hin und wieder Einblicke in ihren Alltag als Neu-Mama. Die "Without Me"-Intepretin zeigt ihren Followern aber nicht nur die positiven Seiten ihres neuen Lebens, sondern lässt sie auch an den weniger schönen Momenten teilhaben. Nun verriet Halsey, dass die Geburt ihres Sohnes negative Auswirkungen auf ihre Gesundheit hatte.

"Ich weiß, dass viele von euch sich fragen, wie es mir gesundheitlich geht, und manche von euch haben gestern ein TikTok gesehen, in dem bestätigt wird, dass ich quasi gegen alles allergisch bin", erzählte die 27-Jährige in ihrer Instagram-Story. Mit ihrer Gesundheit sei es seit der Schwangerschaft und der Geburt ihres Sohnes bergab gegangen. "Ich wurde wirklich sehr krank", teilte sie ihren Fans mit. Zwar habe sie als Erwachsene schon immer mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt, doch nie sei es so schlimm gewesen wie jetzt.

"Ich war ein paar Mal wegen Anaphylaxie und wegen anderer Probleme im Krankenhaus", erinnerte sich Halsey. Nachdem sie mehrmals verschiedene Ärzte aufgesucht hatte, stellte man bei ihr mehrere Autoimmunerkrankungen fest. Die genaue Ursache habe man bisher allerdings noch nicht feststellen können.

Anzeige

Instagram / iamhalsey Halsey kurz nach der Geburt ihres Sohnes

Anzeige

Instagram / iamhalsey Halsey und ihr Sohn Ender im August 2021

Anzeige

Instagram / iamhalsey Halsey, Musikerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de