Daniel Aminati (48) scheint sich selbst nicht allzu ernst zu nehmen. Im vergangenen März verkündete der Fernsehmoderator überglücklich, dass seine Frau Patrice zum ersten Mal schwanger sei. Seitdem erfreut das Paar seine Fans auch immer wieder mit kleinen Baby-Updates. So verrieten der gebürtige Aachener und sein Schatz beispielsweise, dass sie die Geburt ihres Kindes kaum erwarten können. Nun teilte Daniel einen humorvollen Bauch-Vergleich mit seiner Frau.

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte der 48-Jährige nun den lustigen Schnappschuss von sich und Patrice. Während die Blondine freudig in die Kamera lächelt, schaut Daniel eher irritiert drein. "Wir sind nun im siebten Monat! Aber so langsam reicht's mit der Solidarität in der Schwangerschaft", scherzt der Die Alm-Moderator unter seinem Beitrag. Denn anstatt eines durchtrainierten Sixpacks hat er sich in den vergangenen Monaten einen kleinen "Waschbärbauch" zugelegt. So ist Patrice nicht die Einzige, die eine kleine Kugel mit sich herumträgt.

"Auch ich gönne mir Auszeiten. Aber eben nur so lange, wie es sich angenehm anfühlt", versichert Daniel seiner Community im Anschluss. Spätestens, wenn er seine kleine Tochter in ein paar Monaten auf dem Arm hält, will er dann aber wieder topfit sein.

Instagram / patrice.eva Patrice Aminati im Mai 2022

Instagram / danielaminati Daniel Aminati und seine Frau Patrice im Januar 2022

Instagram / danielaminati Patrice und Daniel Aminati im Mai 2022

