Laura Maria Rypa (26) plauderte aus dem Nähkästchen! Die Influencerin war 2020 mit Pietro Lombardi (29) zusammen, doch die beiden trennten sich Ende Oktober bereits wieder voneinander. Danach wurde der Beziehungsstatus der Beauty kaum noch aus den Augen gelassen, so kamen auch immer wieder Gerüchte über ein mögliches Liebes-Comeback mit dem Sänger auf. Nun sprach Laura offen über ihr Liebesleben.

In ihrer Instagram-Story beantwortete die Influencerin ihren Followern einige Fragen. Dabei kam heraus, dass die 26-Jährige im Moment angeblich niemanden date. Ein anderer Fan hakte dann nach, ob es für sie wichtig wäre, die Anzahl der Sexpartner von ihrem Freund zu kennen – sie antwortete darauf: "Ich würde ungern wissen wollen, wie viele Frauen mein Partner vor mir hatte." Allgemein wirkt es so, als ob die Influencerin Vorgeschichten nicht stören würden, da sie auch wieder zu ihrem Ex zurückgehen würde. "Wenn man sich liebt und es wieder miteinander funktioniert, wieso dann nicht?", begründete sie.

Bedeutet das etwa, dass sie auf ein Liebes-Comeback mit Pietro hofft? Nachdem die beiden zeitweise wieder zusammen gesichtet wurden, kamen schon öfter derartige Gerüchte auf. So melde sich Laura auch ab und zu bei ihren Ex-Freunden, wie sie ihren Fans schon mal erzählt hatte: "Hin und wieder mal, um zu wissen, wie es dem anderen geht, aber auf rein freundschaftlicher Basis."

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa im April 2021

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria und Pietro Lombardi, September 2020

