Annemarie Eilfeld (32) ist überglücklich! Die ehemalige DSDS-Teilnehmerin verkündete vor einigen Tagen, dass sie in freudiger Erwartung ihres ersten Kindes ist. Damit geht für sie ein sehnsüchtiger Wunsch in Erfüllung. Lange Zeit wollte es mit der Schwangerschaft aufgrund einer Hormonstörung einfach nicht klappen. Nun erwarten sie und ihr Freund Tim Sandt ein Baby. Ein kleines Bäuchlein kann die Blondine bereits vorweisen. Weiß Annemarie schon, ob sie einen Jungen oder ein Mädchen unter ihrem Herzen trägt?

Promiflash fragte bei der werdenden Mama mal nach. "Wir haben es uns nicht sagen lassen", erklärte Annemarie diesbezüglich. "Wir sind so froh, dass es überhaupt geklappt hat, und da ist es ehrlich gesagt total egal, ob es am Ende ein Junge oder ein Mädchen ist, wir freuen uns über beides", offenbarte die Sängerin. Die Baby-News behielt sie einige Zeit für sich. Nur ihrem Partner und ihren Eltern überbrachte sie die zuckersüßen Neuigkeiten. Tim bekam von ihr ein Buch für werdende Väter geschenkt und brach in Tränen aus.

Annemarie wollte ihr Baby-Glück erst mal nur für sich genießen. Doch die Geheimhaltung hatte auch noch andere Gründe. "Ich habe von vornherein gesagt, sollte ich es mal schaffen, schwanger zu werden, dann möchte ich es nicht sofort an die große Glocke hängen. Mit dem PCO-Syndrom habe ich nun mal leider eine Risikoschwangerschaft", erklärte sie gegenüber Promiflash.

Instagram / timsandt_official Annemarie Eilfeld und Tim Sandt im September 2020 auf Mallorca

Instagram / annemarie_eilfeld Annemarie Eilfelds Babybauch, Mai 2022

Instagram / annemarie_eilfeld Annemarie Eilfeld, Musikerin

