Für Annemarie Eilfeld (32) ist ihre Schwangerschaft keine Selbstverständlichkeit! Vergangene Woche hatte die Musikerin die süßen News mit der Welt geteilt: Die ehemalige DSDS-Kandidatin und ihr Partner Tim Sandt erwarten ihr erstes gemeinsames Baby – und das schon recht bald. Denn die 32-Jährige ist schon im sechsten Monat. Im Promiflash-Interview verriet Annemarie jetzt, warum sie ihr Glück so lange geheim hielt: Sie hat eine Risikoschwangerschaft.

"Ich habe von vornherein gesagt, sollte ich es mal schaffen, schwanger zu werden, dann möchte ich es nicht sofort an die große Glocke hängen", erklärte die "Neonlicht"-Bekanntheit beim AEDT-Frühjahrsempfang in Berlin gegenüber Promiflash. Weil sie am sogenannten PCO-Syndrom, einer Stoffwechselstörung, leide, sei ihre Schwangerschaft riskant, schilderte sie: "Ich wollte einfach auf Nummer sicher gehen, ich wollte wissen, dass alles gesund ist, dass alles auch so bleibt und ich mich nicht einfach nur umsonst freue."

Nun wurde das Geheimnis aber gelüftet – und darüber ist Annemarie mehr als happy. "Langsam wurde es kritisch, weil ich ja immer noch zum Sport gehe. Und wahrscheinlich dachten sich da viele, die kommt gefühlt jeden Tag zum Fitnesstraining und wird nicht dünner!", lachte die Künstlerin.

Anzeige

Instagram / annemarie_eilfeld Annemarie Eilfelds Babybauch, Mai 2022

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Tim Sandt und Annemarie Eilfeld, Sommerhaus-Kandidaten 2020

Anzeige

Instagram / annemarie_eilfeld Annemarie Eilfeld, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de