Was sagt Yeliz Kocs (28) Papa zu ihren Playboy-Fotos? Die ehemalige Bachelor-Kandidatin ist der Titelstar der Juni-Ausgabe des Erotikmagazins. Dass das nicht jedem gefallen wird, sah die Mutter einer Tochter bereits kommen. Vor allem von der türkischen Seite gab es Gegenwind für die Nacktfotos. Ihrem eigenen Papa hat sie im Vorfeld erst gar nicht von dem Shooting erzählt – das hat die Ex-Sommerhaus-Bewohnerin nun aber nachgeholt. In ihrem Podcast nahm Yeliz seine Live-Reaktion auf.

Im Podcast "Bad Boss Moms" eröffnet die 28-Jährige ihrem Vater die Nachricht, dass ein Playboy-Heft, in dem sie zu sehen sein wird, auf den Markt kommt. Ihr Papa zeigte sich daraufhin gelassen. "Naja, ich bin kein verklemmter Vater", stellte er klar. Hätte er vor dem Shooting davon erfahren, hätte er sich ebenfalls nicht dagegen ausgesprochen. "Ich hätte es ihr überlassen. Ich bin nicht so streng. Ich bin tolerant. Außerdem haben sie ihren eigenen Weg gemacht, was hab ich das groß zu sagen?", erklärte er hinsichtlich seiner Töchter.

Auch die Kritik von außen will sich Yeliz' Papa nicht zu Herzen nehmen. Dennoch musste der 59-Jährige einräumen: "Komisch ist es schon, deswegen gucke ich mir das auch nicht an." Sollte er doch einen Blick in das Heft wagen, dann müsse man pikante Stellen abkleben.

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im April 2022

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Reality-TV-Darstellerin

Anzeige

Instagram / yelizkoc Influencerin Yeliz Koc

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de