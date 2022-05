Sie ließ das Großstadtleben nach der Trennung hinter sich. Derzeit muss ich Amber Heard (36) vor Gericht verantworten. Die Aquaman-Darstellerin wird von ihrem Ex-Mann Johnny Depp (58) wegen Verleumdung verklagt. Das Paar reichte 2016 die Scheidung ein. Durch den Prozess kommen auch immer mehr Geheimnisse aus dem Privatleben der beiden ans Licht: Amber lebte nach der Trennung alles andere als prunkvoll.

Wie das Hello Magazin berichtete, erzählte die Schauspielerin vor Gericht, dass sie in Yucca Valley in Kalifornien lebt. Die ländliche Wüstenstadt liegt circa zwei Autostunden von ihrem früheren Wohnort Los Angeles entfernt und hat rund 20.000 Einwohner. Das Städtchen würde Amber einen ruhigen und privaten Ort bieten, um ihre Tochter Oonagh Paige Heard (1) aufzuziehen, die im April 2021 durch eine Leihmutter zur Welt kam.

Ambers neues Zuhause ist eine große Veränderung im Vergleich zu dem einzigartigen Penthouse, das sie während ihrer Ehe mit Johnny in Los Angeles bewohnt hatte. Unter anderem soll sich dort ein Pool auf dem Dach befunden haben. Der Fluch der Karibik-Star besaß fünf Penthäuser in einem historischen Art-Déco-Gebäude in der kalifornischen Großstadt. Nach der Trennung hatte er die Einheiten jedoch verkauft.

Instagram / amberheard Amber Heard mit ihrer Tochter Oonagh Paige

Instagram / amberheard Amber Heard, Schauspielerin

Instagram / amberheard Amber Heard mit ihrer Tochter, Februar 2022

