Britney Spears (40) zeigt sich vollkommen hüllenlos im Netz – und beunruhigt damit ihre Fans. Im September 2021 konnte sich die Musikerin endlich offiziell aus der Vormundschaft ihres Vaters Jamie (69) befreien. Seither kann sie wieder tun und lassen, was sie will – und das zeigt sich auch an ihren Social-Media-Aktivitäten. Immer wieder postet die Sängerin Nacktfotos von sich. Vor wenigen Tagen teilte sie sogar gleich zwölf Fotos innerhalb von 24 Stunden. Ihre Fans sind von Britneys Nacktfoto-Offensive allerdings geschockt.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de