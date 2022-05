Sie fühlt sich sichtlich wohl in ihrer Haut! Im vergangenen April verkündete Jenny Frankhauser (29) die freudige Nachricht, dass ihr Partner Steffen und sie ihr erstes Kind erwarten. Seitdem hält die Influencerin ihre Community fleißig mit Bildern ihres Babybauchs oder Schwangerschaft-Updates auf dem Laufenden. Mittlerweile hat sie auch schon über die Hälfte der besonderen Zeit hinter sich. In ihrem sommerlichen Outfit zeigte Jenny jetzt, wie groß ihr Bauch schon ist.

Auf Instagram postete die Schwester von Daniela Katzenberger (35) zwei Bilder aus ihrem Urlaub in Dubai. Darauf posiert sie in einem weißen Bikinioberteil mit blauen Schmetterlingen und dem passenden Kimono, Sonnenhut und Sonnenbrille. Der sommerliche Look lässt natürlich einen perfekten Blick auf Jennys XXL-Kugel zu – und die scheint sie richtig glücklich zu machen. "Happiness-Level: 12/10", rankte sie ihr Befinden in der beliebten Stadt.

Dass Jenny ihren Babybauch immer noch so offen zeigt, ist nicht selbstverständlich – immerhin muss sie dafür auch viel Hate einstecken. Immer wieder hat sie mit negativen Kommentaren zu kämpfen, die ihren Bauch als zu groß bezeichnen. "Mein Bauch ist gut, so wie er ist!", verteidigte die Dschungelcamp-Gewinnerin ihre Kugel deshalb schon.

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser im Mai 2022

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, Influencerin

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser, TV-Bekanntheit

