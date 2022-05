Das macht Hoffnung! Sara Kulka (31) spricht mit ihrer Community offen über ihre Depressionen. Im vergangenen Sommer ließ sich das Model in eine psychiatrische Akut-Klinik einliefern. Dort wollte sich die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin erholen und an sich selbst arbeiten, bevor sie nach einigen Wochen wieder entlassen wurde. Bis jetzt hat Sara die Krankheit noch nicht ganz überwunden. Trotzdem hat sie endlich eins wieder: ihre Lebenslust.

Bei einem Q&A auf Instagram wurde die zweifache Mutter von einem Follower gefragt, wie es ihr aktuell mit den Depressionen und Suizidgedanken gehe. "Aktuell bin ich gut drauf und merke, wie ich immer mehr Fortschritte mache", erzählte Sara ehrlich. Sie will sogar bald ein kleines Praktikum machen, um langsam wieder in einen geregelten Arbeitsalltag zu kommen. Dennoch habe sie auch Tiefs. "Die halten zum Glück nicht mehr länger als vier Tage. Und ja, in den Tiefs sind die Gedanken leider da, aber ich bekomme sie immer mehr in den Griff", gestand die Influencerin bezüglich der Suizidgedanken.

Mittlerweile habe sie gelernt, damit umzugehen. "Suizid ist definitiv keine Option! Niemals! Nicht für meine Kinder, ich werde sie niemals im Stich lassen", stellte Sara klar. Die Gedanken würden aufkommen, da sie aus der Situation fliehen wollen würde. "Es geht nicht darum, das Leben zu beenden, sondern eher, dass endlich diese unerträgliche Situation endet", fügte die 31-Jährige hinzu.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka, Model

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka mit ihren beiden Kindern, April 2022

Instagram / sarakulka_ Influencerin Sara Kulka

