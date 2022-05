Harte Vorwürfe gegen Laura Maria Rypa (26)! Die Influencerin machte in den vergangenen Wochen erneut mit ihrem Liebesleben auf sich aufmerksam. Anhand zahlreicher Indizien deutete sich an, dass die Blondine wieder mit ihrem Ex Pietro Lombardi (29) zusammen ist – erst zuletzt zeigte sie sich im Haus des Musikers. Es scheint, als würden die zwei es erneut miteinander versuchen. Doch Lauras Ex-Flirt sieht das anders: Laut Jonathan Steinig (26) nutzt die 26-Jährige Pie nur aus!

Im Promiflash-Interview rechnete der einstige Lover des Social-Media-Stars jetzt hart ab: "Sie nutzt Pietro nur aus, um aktuell wieder im Gespräch zu sein!" Jona erklärte weiter, er könne sich zudem gut vorstellen, dass Laura die Dreiecksgeschichte mit ihm und Pietro ebenfalls für Schlagzeilen genutzt habe: "Ich will noch sagen, dass ich der Meinung bin, dass sie einfach skrupellos ist und mit den Gefühlen anderer Männer spielt, um aus jedem ihren Vorteil zu ziehen."

Der ehemalige Bachelorette-Kandidat und Laura hatten kurz nach ihrer Beziehung mit Pietro was am Laufen. Für den DSDS-Star hat Jona dennoch Respekt über: "Ich respektiere ihn und seinen Charakter weiterhin, egal ob an den Gerüchten was dran ist oder nicht!"

TVNOW Bachelorette-Teilnehmer Jonathan Steinig

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi mit seiner Ex-Freundin Laura, Oktober 2020

Instagram / jonasteinig Jonathan Steinig, "Die Bachelorette"-Kandidat 2021

