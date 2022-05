Er hinterlässt offenbar eine Familie! Lil Keed machte sich in den vergangenen Jahren als Rapper einen richtigen Namen. Mit seinen Songs wie zum Beispiel "Snake" oder auch "Nameless" baute er sich eine große Fangemeinde auf. Zudem arbeitete er unter anderem mit Musikgrößen wie Chris Brown (33) zusammen. Nun ist er völlig überraschend mit nur 24 Jahren verstorben. Lil hinterlässt eine Tochter und zudem seine schwangere Partnerin!

Via Instagram zollte seine Freundin dem verstorbenen Musiker liebevoll ihren Tribut. In ihrer Story teilte sie viele Clips, die sie und Lil zu seinen Lebzeiten total happy zeigen. Die beiden hatten offenbar bereits eine Familie gegründet. In den Videos kuschelt das Paar auch mit einem Kind – die Kleine ist offenbar ihre gemeinsame Tochter. Besonders tragisch: Lils Freundin erwartet augenscheinlich erneut Nachwuchs von ihm und zeigte in einer Aufnahme ihre kleine Babykugel."Was soll ich unserem Baby nur sagen?", klagte sie.

Den Tod des Rappers hatte sein Bruder Lil Gotit bekannt gegeben: "Ich kann nicht glauben, dass ich dich heute sterben sehen musste", schrieb er auf Instagram. Woran Lil Keed starb, ist momentan noch nicht bekannt.

Instagram / quanabandz.f Lil Keed, sein Kind und seine Freundin

Instagram / quanabandz.f Lil Keed und seine Tochter

Instagram / lilkeed Der Rapper Lil Keed im April 2022

