Er schied viel zu früh aus dem Leben! Lil Keed (24) machte sich in den vergangenen Jahren in der US-amerikanischen Rap-Szene einen richtigen Namen. Er arbeitete unter anderem mit Superstars wie Chris Brown (33) zusammen. Mit seinen Hits wie "Nameless" oder auch "Snake" erreichte er Millionen von Fans. Samstag gab sein Bruder Lil Gotit jedoch Schreckliches bekannt: Der Musiker ist mit nur 24 Jahren verstorben. Nun schilderte Lil Keeds Bruder die letzten Augenblicke vor seinem Tod!

Via Instagram gab er nun herzzerreißende Details bekannt. "Wir eilten ins Krankenhaus. Ich sah in seine Augen und dachte nur: 'Verdammt, mein Bruder ist tot", schilderte Lil Gotit. Kurz vor seinem Tod war er an der Seite seines Bruders gewesen und hatte mit ansehen müssen, wie der Musiker verstarb. "Ich sagte ihm, dass ich ihn liebe. Er wird immer bei mir sein und nur so geht es mir gut", erklärte Lil Gotit emotional.

Lil Keed hinterlässt nicht nur seinen Bruder, sondern auch seine Freundin. Zusammen waren sie stolze Eltern von Töchterchen Naychur. Besonders tragisch: Seine Partnerin erwartet derzeit wieder Nachwuchs von ihm. "Wie soll ich das bloß unserem Baby erklären?", schrieb seine Geliebte auf Instagram zu seinem Babybauch-Foto. Woran der Rapper verstarb, ist noch nicht bekannt.

Getty Images Rapper Lil Keed im Februar 2019

Instagram / princessnaychur Lil Keed, seine Freundin und ihre gemeinsame Tochter Naychur im April 2020

Instagram / lilkeed Lil Keed und sein Bruder Lil Gotit im April 2022

